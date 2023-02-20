Курганинский групповой водопровод намерен обанкротить сочинскую «дочку» АО «Евразийский»

ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» опубликовал уведомление о намерении обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании банкротом ООО «Сочиводоканал» (входит в АО «Евразийский»). Как следует из сообщения в системе «СПАРК-Интерфакс», решение связано с наличием у должника признаков банкротства.

«ООО «Сочиводоканал» имеет задолженность перед ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» в размере 7,7 млн руб. Задолженность подтверждена решением Арбитражного суда Краснодарского края от 1 февраля 2022 года», - говорится в уведомлении.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сочиводоканал» зарегистрировано в 2013 году в Сочи. Головная компания – АО «Евразийский». Основной вид деятельности - забор, очистка и распределение воды. Выручка компании в 2021 году составила 20,8 млн руб., чистый убыток – 430,8 млн руб. ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» образовано в 2005 году в Армавире. Основной вид деятельности - распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Выручка предприятия по итогам 2021 года составила 658 млн руб., чистая прибыль – 19,9 млн руб.

В конце февраля прошлого года стало известно, что АО «Евразийский», которое также является основным владельцем ростовского Водоканала, может быть признано банкротом. Владельцем АО «Евразийский» через офшорные структуры является известный бизнесмен Станислав Светлицкий. В 2020 году он был осужден на 12 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

Наталья Решетняк

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