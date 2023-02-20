Краевой суд отменил нормативы накопления ТКО для предприятий торговли

Пермский краевой суд признал недействующими нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для предприятий торговли. Об этом сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Новоселов в своем телеграм-канале. По словам бизнес-омбудсмена, в суд обратилась краевая прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«При рассмотрении дела судом было установлено, что порядок утверждения МинЖКХ нормативов не отвечал требованиям Постановления Правительства Российской Федерации № 269 и Методическим рекомендациям Минстроя России № 524/пр.»,— поясняет господин Новоселов. Суд принял решение 27 января. После его вступления в силу региональное министерство будет обязано принять заменяющий нормативно-правовой акт в течение двух месяцев.

Летом прошлого года к уполномоченному обратились несколько предпринимателей. Они жаловались на значительный рост платы за обращение с ТКО, в результате упразднения краевым министерством ЖКХ отдельных категорий объектов, в отношении которых устанавливались тарифы: промтоварных магазинов, павильонов, киосков, рынков, супермаркетов. Все они были объединены в категорию «Торговые предприятия» с нормативом накопления ТКО — 22,16 кг/год, 0,27 куб. м/год за 1 кв.м. общей площади. В результате норматив, и как следствие, плата за обращение с ТКО для ряда торговых объектов выросли в четыре раза.