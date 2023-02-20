Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В приграничном селе Белгородской области в результате обстрела один человек погиб и еще один ранен

В результате обстрела со стороны Украины села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области погибла женщина, а мужчина получил ранение нижних конечностей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: https://t.me / vvgladkov

Фото: https://t.me / vvgladkov

По его данным, погибшая женщина с множественными осколочными ранениями скончалась в машине скорой помощи. Еще один человек – мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в районную больницу. «Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди. На месте находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы. Всех сотрудников предприятия сейчас вывозим на безопасное расстояние»,– уточнил глава региона.

Из-за атак украинских силовиков в Белгородской области второй день подряд гибнут люди. Вчера также было обстреляно село Новая Таволжанка, на одной из улиц которого в момент прилета снарядов находилась 12-летняя девочка.

Андрей Цветков

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...