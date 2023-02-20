В приграничном селе Белгородской области в результате обстрела один человек погиб и еще один ранен

В результате обстрела со стороны Украины села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области погибла женщина, а мужчина получил ранение нижних конечностей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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По его данным, погибшая женщина с множественными осколочными ранениями скончалась в машине скорой помощи. Еще один человек – мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в районную больницу. «Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди. На месте находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы. Всех сотрудников предприятия сейчас вывозим на безопасное расстояние»,– уточнил глава региона.

Из-за атак украинских силовиков в Белгородской области второй день подряд гибнут люди. Вчера также было обстреляно село Новая Таволжанка, на одной из улиц которого в момент прилета снарядов находилась 12-летняя девочка.

Андрей Цветков