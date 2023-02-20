Во Владивостоке будут судить коммуниста за угрозу тубусом от гранатомета мемориальной доске монархистам

Прокуратура Ленинского района Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении активиста КПРФ юриста Максима Чихунова. Ему инкриминируется хулиганство, совершенное по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Активисту грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, Максим Чихунов в октябре 2022 года «нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу, имитируя расстрел из пускового устройства гранатомета мемориальной доски, установленной к 100-летию проведения Приамурского Земского собора под руководством генерала Михаила Константиновича Дитерихса», говорится в сообщении надзорного ведомства. Доска установлена в центре Владивостока на доме по улице Светланская (бывшая Ленинская).

5 августа 1922 года на Земском соборе во Владивостоке было принято решение о реставрации династии Романовых, и генерал Дитерихс избран временным диктатором. 8 августа 1922 года Дитерихс был официально провозглашен правителем Приамурского государственного образования и издал указы, переименовав Приамурское государственное образование в Приамурский земский край. Михаил Дитерихс возглавил армию, переименованную в Земскую рать. После проигрыша в гражданской войне генерал Дитерихс с остатками своей рати покинул территорию России в октябре 1922 года.

Максим Чихунов не отрицает факт того, что «тубусом от гранатомета» угрожал мемориальной доске, но считает, что «неуважением к обществу была установка этой доски». «Я сделал это в знак протеста. Нельзя на улице Ленинской ставить памятники монархистам. Давайте еще Махно или американским интервентам установим мемориалы»,— сказал «Ъ» господин Чихунов. Он считает, что следствие неправильно квалифицировало его действия. «Если это хулиганство, то тогда уже п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ — по мотивам политической ненависти, но без оружия»,— заявил коммунист. По этой статье максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Первый секретарь крайкома КПРФ Анатолий Долгачев сообщил «Ъ», что не поддерживает как установку мемориальной доски монархистам, так и демарш Максима Чихунова. «В настоящее время рассматривается вопрос об исключении Чихунова из партии»,— сказал господин Долгачев.

Господин Чихунов являлся членом избирательного штаба Андрея Ищенко, едва не победившего на выборах губернатора Приморья в сентябре 2018 года.

Алексей Чернышев, Владивосток