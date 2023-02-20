Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Областное заксобрание отменило прямые выборы мэра Новосибирска

В Новосибирской области региональный парламент отменил прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. Соответствующий законопроект был принят в двух чтениях на сессии законодательного собрания 20 февраля.

В ходе обсуждения законопроекта в его поддержку высказались представители фракций «Единой России» и ЛДПР. Кроме того, принявший участие в дискуссии губернатор-единоросс Андрей Травников назвал документ правильным и своевременным. По мнению сторонников изменения модели выборов, замена прямых выборов конкурсом повысит эффективность работы местного самоуправления. Аргументы против привели депутаты из фракций КПРФ и партии «Новые люди».

В итоге в поддержку законопроекта в первом чтении проголосовало 50 депутатов. Против выступило 13, один депутат воздержался, еще один не участвовал в голосовании. Всего в заксобрании 76 мест.

Новая модель избрания мэра в Новосибирске будет запущена только осенью 2024 года. Тогда истекает второй срок полномочий главы города коммуниста Анатолия Локотя.

Валерий Лавский, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...