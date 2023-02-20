Областное заксобрание отменило прямые выборы мэра Новосибирска

В Новосибирской области региональный парламент отменил прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. Соответствующий законопроект был принят в двух чтениях на сессии законодательного собрания 20 февраля.

В ходе обсуждения законопроекта в его поддержку высказались представители фракций «Единой России» и ЛДПР. Кроме того, принявший участие в дискуссии губернатор-единоросс Андрей Травников назвал документ правильным и своевременным. По мнению сторонников изменения модели выборов, замена прямых выборов конкурсом повысит эффективность работы местного самоуправления. Аргументы против привели депутаты из фракций КПРФ и партии «Новые люди».

В итоге в поддержку законопроекта в первом чтении проголосовало 50 депутатов. Против выступило 13, один депутат воздержался, еще один не участвовал в голосовании. Всего в заксобрании 76 мест.

Новая модель избрания мэра в Новосибирске будет запущена только осенью 2024 года. Тогда истекает второй срок полномочий главы города коммуниста Анатолия Локотя.

Валерий Лавский, Новосибирск