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«Камский кабель» – за баскетбол!

В воскресенье, 19 февраля, на площадке «ВТБ Арены» в Москве состоялся яркий «Матч всех звезд» Единой лиги ВТБ. По доброй традиции «Камский кабель» поддержал ожидаемое спортивное шоу февраля, а также выступил спонсором награды самого ценного игрока – MVP.

На один день «ВТБ Арена» стала машиной времени и перенесла болельщиков в путешествие по баскетбольным эпохам. На паркете состоялся поединок сильнейших игроков, сочетающий в себе элементы шоу и конкурсы для болельщиков. Встреча завершилась победой команды «Старой школы» над командой «Новой школы» со счетом 148:140.

В рамках «Матча всех звезд» прошли два конкурса. Разыгрывающий московского баскетбольного клуба ЦСКА Даллас Мур стал победителем конкурса трехочковых бросков, а его одноклубник Самсон Руженцев победил в конкурсе данков. Центровой «Пармы» Малик Диме был признан MVP «Матча всех звезд» Единой лиги ВТБ-2023. Он стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 30 очков.

«Мы с большим удовольствием поддерживаем феерическое спортивное шоу "Матч всех звезд", которое помогает вырваться из будничной суеты в атмосферу спортивного праздника и зарядиться позитивными эмоциями. В этом году наше предприятие участвовало в данном мероприятии в обновленном и более ярком формате. Приятно, что награду MVP, которую мы поддержали, получил игрок баскетбольной команды "Парма" из Перми – родного города для "Камского кабеля"», – отметил директор по маркетингу и развитию продаж ООО «Камский кабель» Михаил Минаенко.

В рамках программы спортивного шоу перед зрителями выступили Лев Лещенко и Loc-Dog, Татьяна Буланова и группа «Отпетые мошенники».

ООО «Камский кабель»

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