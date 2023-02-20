Учителям Ульяновской области повысят зарплату в марте

Зарплата учителей в Ульяновской области будет повышена в марте текущего года. Начисление будет проводиться в штатном режиме. Об этом сообщает региональное правительство по итогам заседания штаба по комплексному развитию области.

Ранее было решено усилить меры безопасности во всех образовательных организациях Ульяновской области. Это произойдет до 2025 года. Соответствующее поручение чиновникам дал губернатор Алексей Русских по итогам визита в детсад «Рябинка» в Вешкаймском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В апреле минувшего года двое детей и воспитательница были убиты в детском саду «Рябинка». Убийца беспрепятственно зашел в детсад с ружьем, которое он взял у им же убитого соседа. Охранника в учреждении не было. После этого власти региона озаботились вопросом безопасности образовательных учреждений.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Тревожная кнопка детей не спасла».

Георгий Портнов