В Черноземье заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 6%

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшую неделю с 13 по 19 февраля в Черноземье было выявлено 3 899 новых случаев заболевания. Это на 6% больше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 3 675 случаев. На предыдущей неделе с 6 по 12 февраля заболеваемость уже увеличивалась на 45%.

В Белгородской области с 13 по 19 февраля выявлено 644 новых случая коронавируса (неделей ранее — 462, за все время — 166 756). Выздоровело 422 человека (всего — 163 379). Случаев летального исхода не было (всего — 2 334).

В Воронежской области выявлено 2 227 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 1 681, за все время — 474 149). Выздоровели 1 262 человека (всего — 464 941). Ни один пациент за неделю не умер (всего — 8 619).

В Курской области выявлено 372 новых случая коронавируса (неделе ранее — 263, за все время — 151 401). Выздоровели 182 человека (всего — 148 267). Случаев летального исхода не было (всего — 2 540).

В Липецкой области выявлен 1 291 новый случай коронавируса (неделей ранее — 550, за все время — 178 385). Выздоровели 285 человек (всего — 173 096). Умер один пациент (всего — 3 954).

В Орловской области выявлено 395 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 287, за все время — 136 000). Выздоровел 261 человек (всего — 133 540). Умер еще один пациент (всего — 1 980).

В Тамбовской области выявлено 1 042 новых случая коронавируса (неделей ранее — 432, за все время — 139 174). Выздоровели 407 человек (всего — 135 696). Умер один пациент (всего — 2 526).

Всего с начала пандемии по 20 февраля коронавирусом в макрорегионе заболели 1 247 775 человек. За это время выздоровели 1 218 912 пациентов (за неделю — 2 819). От последствий COVID-19 скончались 21 952 человека (за неделю — трое).

О динамике смертности от заболевания в 2022 году — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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