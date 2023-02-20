Выстрелившего в приемном покое больницы жителя Сарапула осудили за хулиганство

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Сарапула. Мужчину, который в приемном покое городской больницы выстрелил из пускового устройства, признали виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского горсуда.

Инцидент произошел 30 апреля 2022 года. В тот день мужчина, накануне почувствовав недомогание, поехал в приемный покой Сарапульской городской больницы. С собой у него была сумка, где в том числе находилось трехзарядное пусковое устройство ПУ-3, которое предназначено для сигнального, шумового и перцового заряда.

После общения с медсестрой мужчина, возмущенный неоказанием ему должной медицинской помощи, достал из сумки устройство и направил его в сторону медсестры, нецензурно выражаясь в ее адрес. После этого он прошел в холл, выстрелил шумовым зарядом и пошел домой. Только тогда он осознал произошедшее и решил пойти в полицию.

В судебном заседании мужчина свою вину признал частично. При этом он пояснил, что хотел привлечь внимание, а умысла на хулиганство у него не было.

Суд назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы условно, а также назначил испытательный срок и возложил ряд дополнительных обязанностей. Во внимание приняли также смягчающие обстоятельства, в том числе явку с повинной, частичное признание вины, а также состояние здоровья подсудимого.