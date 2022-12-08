Житель Сарапула предстанет перед судом за стрельбу в больнице

В Удмуртии перед судом предстанет открывший стрельбу в больнице житель Сарапула. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в отношении мужчины утвердили обвинительное заключение по делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По версии следствия, мужчина в апреле находился в коридоре приемного отделения Сарапульской городской больницы. В присутствии работников учреждения и посетителей он направил пусковое трехзарядное устройство ПУ-3 в сторону одного из сотрудников, а также высказал угрозу приведения его в действие. Затем мужчина вышел в холл приемного отделения и высказал в адрес находящихся в холле людей угрозы убийством, а выстрелил в воздух.

Уголовное дело в отношении мужчины, которому грозит до семи лет лишения свободы, направлено в суд.