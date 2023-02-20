В Железнодорожном районе Ростова обустроят новый сквер

В районе Вертолетного поля планируют создать новую парковую зону, сообщил в ходе своего ежегодного отчета глава администрации Железнодорожного района Ростова Андрей Косенко.

«С привлечением средств инвестора разрабатывается проект благоустройства сквера с пешеходной зоной по ул. 3-я Круговой. После разработки проекта, мы планируем с целью привлечения областных средств участвовать с проектом во всероссийском голосовании по выборам объектов благоустройства», — сообщил Андрей Косенко.

Также с привлечением инвестора разработан проект благоустройства территории, прилегающей к роднику «Гремучий».

Подробностей о стоимости проектов и сроках реализации глава администрации района во ходе доклада не сообщил.

Анастасия Назарова