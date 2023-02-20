Бывшего участкового из Екатеринбурга отправили в колонию за незаконный оборот наркотиков

Бывшего сотрудника ОП № 1 УМВД по Екатеринбургу Алексея Созонова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что приговор вынес Сысертский районный суд.

По данным следствия, в июле 2020 года участковый предложил своему знакомому совместно продавать наркотики. Созонов указывал подельнику места закладок партий наркотиков в Екатеринбурге, а тот должен был изымать их из тайников и расфасовать для дальнейшего сбыта. Продавали наркотики они через интернет.

В июле того же года Алексей Созонов разместил в тайнике в Первоуральском городском округе 1,1 кг наркотиков, которые забрал соучастник и в октябре произвел их расфасовку, изготовив 231 сверток. Тайники с наркотиками по указанию участкового были размещены в тайники в Екатеринбурге, Сухоложском и Богдановичском районах. Однако впоследствии их задержали, а наркотики изъяли.

Суд запретил Алексею Созонову занимать должности в правоохранительных и следственных органах на протяжении 13 лет.

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