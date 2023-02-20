Пермский ТРК «Семья» решил задействовать свои площадки для проведения спортивных мероприятий

На площадках ТРК «Семья» будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия. Как сообщили в администрации «Семьи», некоторые из них будут проводиться после завершения работы торговых галерей. Руководство комплекса рассчитывает, что эти события «расширят количество поводов для посещения ТРК». «Новые проекты ТРК — часть современной концепции торговых объектов, когда они становятся не только местом для покупок, но и центром социального общения, проведения досуга. В сезон холодной погоды в Перми существует повышенный спрос на закрытые, отапливаемые площадки, способные комфортно и безопасно вместить сотни зрителей. Часть таких мероприятий можно проводить в торговом центре»,— пояснили в ТРК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первым экспериментальным проектом стал бойцовский турнир лиги Bat Stage, который прошел в «Семье» 11 февраля — после закрытия в торгово-развлекательном комплексе разместился ринг и были организованы места для зрителей.

Кроме внутреннего пространства рассматриваются и другие площадки, например, парковка со стороны ул. 25 Октября. Есть предварительное предложение провести на ней открытый матч между баскетбольными командами. Для обслуживания зрителей возможно привлечение арендаторов с фудкорта.

В прошлом году в пермских ТРК наблюдалось снижение трафика. Так, в компании Focus Technologies сообщали, что Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в январе — ноябре 2022 года снизился на 12% относительно аналогичного периода 2021 года и на 27% относительно аналогичного периода допандемийного и докризисного 2019-го. Перед Новым годом, в ноябре — начале декабря, посещаемость торговых центров выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, однако по сравнению с 2019-м упала на 26%.