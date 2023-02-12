В Переславле хотят потратить 5 млн рублей на разработку дизайн-кода города

Власти Переславля намерены потратить 5 млн руб. на разработку дизайн-кода города. Соответствующий открытый конкурс по поиску подрядчика размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сабаева Дарья Фото: Сабаева Дарья

Согласно конкурсной документации, дизайн-код Переславля-Залесского должен быть готов в течение 80 календарных дней с момента заключения муниципального контракта, а еще в течение месяца презентован общественности города. Начальная цена контракта с будущими подрядчиком составляет 5 млн руб.

«Основные задачи — выявление уникальных особенностей города для формирования запоминающейся, комфортной, многообразной и привлекательной городской среды; создание и поддержание имиджа, узнаваемости территории, привлечение туристов; улучшение облика города»,— отмечается в конкурсной документации.

Новый дизайн-код должен включать правила и рекомендации по размещению, оформлению нестационарных торговых объектов, туалетных модулей, фотозон, смотровых площадок, видовых точек на улицах города и набережных реки Трубеж. Разработчики должны определить выбор материала и цвет малых архитектурных форм в Переславле, а также разработать стандарт внешнего оформления зданий и сооружений в городе.

Андрей Иванов