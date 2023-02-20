Иркутск и Красноярск стали лидерами по числу привлеченных трудовых мигрантов в 2022 году

Единственными регионами из Сибири, которым удалось привлечь наибольший объем трудовых ресурсов из-за рубежа, стали Иркутская область (на субъект пришлось 2,3% от числа всех регистраций, или 275 тыс.) и Красноярский край (1,5%, или 180 тыс.), подсчитали аналитики FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В десятку лидеров помимо Москвы и Санкт-Петербурга, также вошли Краснодарский край (2,7% или 319 тыс.), Свердловская область (2,2%, или 264 тыс.), Амурская область и Приморский край (по 1,8%, или 216 тыс. и 211 тыс. соответственно).

Новосибирская область привлекла лишь 1,3% от общего числа зарегистрированных в прошлом году трудовых мигрантов. Омская область и Кузбасс по 0,4%.

Наименее привлекательными для работы иностранцы из регионов России сочли Тыву (там по месту пребывания регистрировались 3,3 тыс. или 0,03% от общего числа) и Хакасию (9,1 тыс. или 0,08%). На Республику Алтай пришлось не более 0,1% трудовых мигрантов (16,6 тыс.).

Всего в прошлом году в Сибири зарегистрировано иностранцев, прибывших с целью осуществления трудовой деятельности, более 799 тыс., это на 26,6% больше года ранее. В целом доля Сибири в общем объеме принятых на работу мигрантов по итогам 2022 года составила 6,8%.

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Лолита Белова