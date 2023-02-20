Ученики школы №88 в Ижевске вернулись к занятиям после вооруженного нападения

Сегодня, 20 февраля, в столице Удмуртии вновь начала принимать учеников школа №88, где в сентябре прошлого года вооруженный мужчина открыл стрельбу. В отремонтированном учреждении усилили систему, а детей на входе встречают сотрудники Росгвардии.

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Так, на воротах школы появился домофон, а также внедрена новая пропуская система. В самом здании установили современную сигнализацию, а также обновили спортзал и столовую. Кроме того, в учреждении заработала сенсорная комната.

Напомним, стрельбу в школе №88 утром 26 сентября прошлого года открыл ее 34-летний выпускник Артем Казанцев. Он вошел в здание, убил находившихся у входа двоих сотрудников ЧОП и затем начал стрелять в школьников и учителей. Жертвами нападения стали 18 человек, ранения получили больше 20 человек. Нападавший покончил с собой. По версии следствия, он состоял на учете в психдиспансере. Школу после трагедии закрыли на ремонт.

Подробнее о том, какие изменения произошли в отремонтированной школе, читайте в материале «Ученикам предлагают безопасность».