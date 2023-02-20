В Ростове полиция разыскивает стрелявшего в ТЦ «Орбита» мужчину

В Ростове-на-Дону 17 февраля неизвестный мужчина открыл стрельбу в торговом центре «Орбита». Полиция разыскивает правонарушителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

По данным правоохранительных органов инцидент произошел вечером в 22:30. Обстоятельства происшествия не уточняются, но по предварительной информации, от выстрелов пострадали двое человек.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В данный момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание лица», — сообщили в ГУ МВД Ростовской области.

Торговый центр «Орбита» находится в Северном жилом массиве. Напомним, в феврале неустановленное лицо открыло стрельбу в рядом с торговым центром «Золотой Вавилон». В тот раз мужчину задержали по горячим следам.

Анастасия Назарова