Суд перенес рассмотрение дела Дарьи Сорокиной, насмерть сбившей мать с ребенком

Кировский райсуд Уфы перенес на 3 марта слушание по уголовному делу 28-летней Дарьи Сорокиной, насмерть сбившей 39-летнюю женщину и ее четырехлетнего ребенка. Заседание отложено из-за болезни подсудимой, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

ДТП произошло в июле 2022 года на перекрестке улиц Авроры и Перовской, когда Nissan Juke под управлением Дарьи Сорокиной сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель позже пояснила, что в момент ДТП отвлеклась, чтобы покормить своего трехмесячного ребенка.

Дарью Сорокину обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). В октябре уголовное дело было прекращено в Кировском райсуде Уфы из-за примирения сторон, а в декабре решением Верховного суда Башкирии, удовлетворившего апелляционное представление прокуратуры Кировского района, дело вернули в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

Венера Хисамова

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