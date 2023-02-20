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Коммерсантъ FM
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За неделю заболеваемость COVID-19 в Челябинской области выросла почти в два раза

В Челябинской области выявили 1768 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с 13 по 19 февраля. Это в 1,8 раза больше, чем за предыдущую неделю, когда обнаружили 972 зараженных. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксировали 401189 случаев заболевания COVID-19. Выздоровлений – 389044, в том числе за последнюю неделю выписали 757 пациентов.

О случая смерти от коронавируса на прошедшей неделе министерство здравоохранения региона не сообщает.

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