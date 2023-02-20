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Группа «Уралкалий-Уралхим» поставила гуманитарную партию удобрений в Малави

Республика Малави получила гуманитарную партию удобрений от группы компаний «Уралкалий-Уралхим». Об этом сообщил президент Малави Лазарус Чаквера в ежегодном послании к народу о положении дел в стране. «В рамках нашей экономической дипломатии мы получили от российской компании “Уралхим” пожертвование в размере 20 тыс. тонн удобрений», – заявил глава государства в речи, текст которой был распространен его администрацией.

Российские удобрения, доставленные морем в мозамбикский порт Бейра, власти республики начали получать с 7 феврали. Транспортировка удобрений, которая производится автотранспортом, продолжается.

Гуманитарная партия удобрений для Малави является частью намерения группы «Уралкалий-Уралхим» предоставить порядка 300 тыс. тонн минеральных удобрений развивающимся странам абсолютно бесплатно. Проект реализуется в соответствии с Целью №2 ООН в области устойчивого развития: «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства». 12 ноября группа договорилась о вывозе в Африку партий удобрений, заблокированных на складах в Бельгии. Нидерландах и Эстонии.

Первое судно для экспорта было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН. 29 ноября прошлого года принадлежащее греческой компании судно MV Greenwich («Гринвич») под флагом Великобритании вышло из Нидерландов с первой партией российских удобрений к берегам Мозамбика. 31 декабря оно бросило якорь на рейде порта Бейры. Судно зашло в порт Бейры 23 января и встало под разгрузку, которая завершилась 27 января.

ПАО "Уралкалий"

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