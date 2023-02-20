Подполковнику вынесен приговор за взятку 13-ю лестничными ступенями

Томский гарнизонный военный суд приговорил подполковника к штрафу 130 тыс. руб. за коррупцию. Также он лишен права в течение двух лет занимать должности на госслужбе.

В суде установлено, что фигурант дела получил взятку в виде 13-ти лестничных ступеней и лестничной площадки, металлического турника для подтягиваний и металлической таблички с адресом и номером дома. Общая стоимость этого имущества составила 23,4 тыс. руб., сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Уточняется, что конкретные действия от военнослужащего при получении взятки не обсуждались с взяткодателем. «Они предполагались возможными в будущем при выявлении нарушений в ходе выполнения государственного контракта», – говорится в сообщении пресс-службы суда

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Анна Егорова