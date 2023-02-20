В Туапсинском районе из-за схода грунта обрушился участок трассы Джубга — Сочи

В Шепсинском поселении Туапсинского района из-за схода грунта обрушился участок полосы движения со стороны Сочи длиной около 20 м. На месте организовали реверсивное движение и направили туда экстренные службы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю



«Выставлены дорожные знаки, ограждение, организовано реверсивное движение транспорта сотрудниками полиции. На месте находятся специалисты дорожной организации, обслуживающей данную автотрассу»,— отметили в администрации Туапсинского района.

В ликвидации аварии участвуют полицейские, дорожники, спасатели и специалисты администрации Шепсинского поселения. Всего задействовано 10 человек и пять единиц техники. По данным оперштаба Краснодарского края, участок восстановят с наступлением подходящих погодных условий.

По предварительной информации, грунт сошел на территорию частного дома, расположенного в селе Дедеркое. Сам жилой дом не пострадал, системы жизнеобеспечения не нарушены.

Татьяна Ручкина

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