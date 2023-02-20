Умер актер из сериала «Закон и порядок» Ричард Белзер

В возрасте 78 лет умер американский актер Ричард Белзер, известный благодаря роли в сериале «Закон и порядок», сообщает The Hollywood Reporter. По данным журнала, господин Белзер скончался в своем доме во Франции в окружении своей семьи. Его друг, комедийный писатель Билл Шефт, рассказал, что причиной стало «множество проблем со здоровьем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ричард Белзер

Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters Ричард Белзер

Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

Белзер начал карьеру в 1970-х с фильма «Квадратный ящик» (1974), а также выступал в шоу Saturday Night Live. На его счету более 70 ролей в кино и сериалах, в их числе: «Слава» (1980), «Автора! Автора!» (1982), «Лицо со шрамом» (1983), «Полиция Майами: Отдел нравов» (1984–1989), «Детективное агентство "Лунный свет"» (1985–1989), «Флетч жив» (1989), «Без ума от тебя» (1992–2019), «Убойный отдел» (1993–1999), «Секретные материалы» (1993–2018), «Смертельное преследование» (1996), «Человек на Луне» (1999), «Убойный отдел» (2000), «Прослушка» (2002–2008), «Закон и порядок: Суд присяжных» (2005–2006), «Комик» (2016).

Лаура Кеффер