Завлабораторией борьбы с пылью НЦ ВостНИИ арестован по делу о подкупе

По делу о коммерческом подкупе в кемеровском АО «Научный центр «ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли» арестован до 16 апреля завлабораторией борьбы с пылью и пылевзрывзащиты научного центра Сергей Голоскоков, сообщает пресс-служба Центрального райсуда Кемерова.

Суд установил, что завлабораторией имеет связи с правоохранительными органами и работниками угольных предприятий, счета в иностранном банке, действующий загранпаспорт. Учитывая все это и то, что предварительное следствие находится на первоначальном этапе, нахождение обвиняемого на свободе суд оценил как возможность скрыться от следствия, а также оказать давление на свидетелей.

В декабре прошлого года следственные органы выдвинули обвинения ряду сотрудников АО «НЦ «ВостНИИ» и кузбасской шахты в коррупции. В конце января по этому делу были проведены первые аресты. Сообщалось, что фигурантами дела стали начальник отдела проектирования горных производств АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли», заместитель директора по производственному контролю, охране труда и промбезопасности и главный инженер одного из угольных предприятия.

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Игорь Лавренков, Кемерово