В Кузбассе возбуждено дело о коммерческом подкупе при заключении договоров по промбезопасности на шахте

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области предъявили обвинение начальнику отдела проектирования горных производств АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли», заместителю директора по производственному контролю, охране труда и промбезопасности и главному инженеру одного из угольных предприятия (в зависимости от роли каждого) в незаконной передаче и получении денег руководителем организации, а также в посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По версии следствия, начальник отдела проектирования горных производств НЦ «ВостНИИ» с января по август 2022 года через посредника – главного инженера шахты – передавал денежные средства заместителю директора угольного предприятия. «Вознаграждение» предназначалось за заключение проектных договоров в области промышленной безопасности не с АО «НЦ «ВостНИИ», а «с коммерческой фирмой с идентичным названием, реальным руководителем которой являлся он». При этом часть работ по контрактам с коммерческой фирмой фактически производилась сотрудниками научного института. Всего начальник отдела АО «НЦ ВостНИИ» через посредника передал 48-летнему обвиняемому 1,7 млн руб.

По уголовному делу уже проведено 50 обысков в домах и служебных кабинетах фигурантов, изъята необходимая следствию документация, техника. У обвиняемого начальника отдела НЦ «ВостНИИ» обнаружены более 13 млн руб., около 4 тыс. евро и $97 тыс., а также различные предметы роскоши, включая часы Rolex. Крупные суммы денег обнаружены также у других фигурантов уголовного дела. По ходатайству следователя суд в качестве меры пресечения заключил начальника отдела АО «НЦ «ВостНИИ» под стражу, других обвиняемых — под домашний арест.

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Игорь Лавренков, Кемерово