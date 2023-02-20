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Коммерсантъ FM
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«Праведник» возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм «Праведник» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ в уикенд. «Чебурашка», который возглавлял прокат в течение семи недель подряд, опустился на второе место.

Лидеры кинопроката 16–19 февраля (по предварительным данным kinobusiness.com):

  • «Праведник» — 120,5 млн руб. (всего — 125 млн руб.);
  • «Чебурашка» — 96,5 млн руб. (6,7 млрд руб.);
  • «Непослушная» — 78 млн руб. (112 млн руб.);
  • «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (без РФ и Белоруссии) — 72 млн руб.;
  • «Снежная королева: разморозка» — 43 млн руб.

О фильме «Праведник» — в материале «Ъ» «Список Киселева».

Леонид Уварчев

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