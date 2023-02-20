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Семьям мобилизованных в Алтайском крае на льготных условиях выдадут строительную древесину

Власти Алтайского края будут предоставлять на льготных условиях строительную древесину семьям мобилизованных. Инициатива о внесении в законодательство соответствующих изменений поступила от семей военнослужащих, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Считаю, что они имеют право получать древесину на строительство домов вне очереди. В правительстве края уже найдено понимание, как эту задачу решить системно.», - сказал губернатор Виктор Томенко. Сейчас такая мера поддержки предусмотрена только для тех, кто потерял жилье в результате пожаров или стихийных бедствий.

В октябре 2022 года Виктор Томенко сообщил о том, что регион выполни задание по частичной мобилизации.

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Анна Егорова

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