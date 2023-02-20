Суд обратил в доход государства квартиру бывшего главы Иланского лесничества, обвиненного в коррупции

В Красноярском крае суд обратил в доход государства квартиру бывшего руководителем Иланского лесничества и взыскал 12,9 млн руб., полученных госслужащим в качестве взяток, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, экс-глава лесничества с 2018 по 2020 годы получил от предпринимателя 22,8 млн руб. за выделение лесосек. На эти средства госслужащий приобрел три квартиры в Сочи и зарегистрировал их на свою сожительницу и ее мать. Однако после того. как было возбуждено уголовное дело о коррупции, фигурант успел продать два жилых помещения за 6,4 млн руб.

В 2022 году, как отметили в прокуратуре, это была самая крупная взятка в регионе. Уголовное дело в отношении фигуранта было прекращено в связи со смертью взяткополучателя.

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Анна Егорова