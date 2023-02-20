Новосибирцы обыграли «Югру-Самотлор» в матче мужской волейбольной Суперлиги

В российской мужской волейбольной Суперлиге «Локомотив» обыграл команду «Югра-Самотлор» из Нижневартовска. Матч 24-го тура прошел в Новосибирске.

Хозяева были сильнее, одержав победу со счетом 3:1 (25:15, 24:26, 25:17, 25:22). По данным сайта «Локомотива», больше всего очков в его составе набрал диагональный Илья Казаченков – 24. В составе новосибирцев впервые с начала сезона после перенесенной операции сыграл доигровщик Алексей Родичев.

«Локомотив» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги. На седьмом расположился «Кузбасс» с 40 очками. 19 февраля кемеровчане в гостях уступили клубу «Зенит-Казань» со счетом 0:3. Еще одна сибирская команда чемпионата – красноярский «Енисей» – одержала победу над уфимским «Уралом» 3:2. Красноярцы занимают десятое место, у команды 29 очков.

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Валерий Лавский