Арест не в лизинг

Конституционный суд (КС) не нашел оснований для проверки норм Уголовно-процессуального кодекса, позволяющих арестовывать в ходе расследования имущество третьих лиц, не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми по делу. При этом он признал за ними право на компенсацию за волокиту, если арест затянется более чем на четыре года. Об этом говорится в определении КС, которым было отказано в рассмотрении жалобы ООО «РЕСО-Лизинг». Эксперты при этом отмечают, что добиться компенсации в подобных случаях очень сложно и даже в случае успеха заявители получают «смехотворные суммы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, ООО «РЕСО-Лизинг» в 2015–2016 годах приобрело в собственность партию легковых автомобилей и передало их в лизинг казанской компании ООО «Аренда-Торг». Из-за проблем с платежами лизингодатель в 2017 году расторг контракт, потребовав погасить задолженность и вернуть машины, но обнаружил, что те находятся под арестом. К тому моменту в отношении учредителя и директора «Аренда-Торг» было возбуждено уголовное дело, связанное с незаконной банковской деятельностью и организацией преступного сообщества. Отменить арест в судах лизингодателю не удалось, хотя он и доказывал, что является владельцем имущества: суды исходили из версии следователей о том, что автомобили приобретены на средства от незаконных банковских операций. А документов о приобретении имущества за счет своих средств ООО «РЕСО-Лизинг» не представило. Арест был отменен лишь через пять лет — после вступления в силу приговора по этому делу. После чего «РЕСО-лизинг» попытался взыскать понесенный в результате ущерб, так как рыночная стоимость автомобилей снизилась за эти пять лет, но снова потерпел неудачу. Арбитражный суд Татарстана рассудил, что действия следователя были правомерными, а значит, государство не должно отвечать за убытки заявителя.

Заявитель просил проверить конституционность положений ст. 115 и 125 УПК, регламентирующих порядок ареста имущества и проверки действий следователя в той части, в которой они лишают лизингодателя судебной защиты конституционного права собственности в случае наложения ареста на имущество по уголовному делу, возбужденному в отношении лизингополучателя.

Но КС пришел к выводу, что норма, санкционирующая наложение ареста на имущество в качестве обеспечительной меры, не нарушает прав заявителя, ведь тот может защищать свои права и законные интересы, в том числе в рамках процедуры продления срока этой принудительной меры.

А если следствие затягивается, он имеет право на компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок — такая жалоба может быть подана либо после вступления в силу приговора, либо если срок ареста длится более четырех лет.

Неслучайно в определении КС говорится именно о компенсации, подчеркивает партнер BGP Litigation Анатолий Логинов: в этом случае, в отличие от возмещения вреда, не требуется доказывать вину должностных лиц. Но если убытки — это категория исчисляемая, то в случае с компенсацией ее размер остается на усмотрение суда, отмечает юрист. Кроме того, придется подтверждать нарушение «разумного срока» расследования, а он законодательно не определен.

Решение КС зафиксировало, что четыре года — это отметка, после которой точно можно говорить о чрезмерном сроке расследования.

По мнению юристов, на практике у собственников практически нет шансов отсудить у государства компенсацию за волокиту при аресте имущества. Суды либо отказывают, либо взыскивают с бюджета смехотворные суммы, констатирует адвокат Forward Legal Тимур Тажиров. Механизм взыскания компенсации за продолжительное наложение ареста на имущество в уголовном деле фактически не работает, и Конституционный суд, к сожалению, пока не в силах изменить эту практику.

Юрист Азат Ахметов из Orchards говорит, что ему известен только один случай, когда владельцу необоснованно арестованного имущества удалось отсудить возмещение убытков — и то исключительно благодаря тому, что суд усмотрел в действиях следователя превышение полномочий. И хотя арест имущества третьих лиц — достаточно распространенная в наше время практика, доказать суду непричастность владельца очень трудно, добавляет юрист: как правило, следователю бывает достаточно сослаться на ничем не подтвержденные оперативные данные.

Анастасия Корня