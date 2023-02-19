Праздники объединяются для экономии

Российские компании стали экономить на 23 февраля. Спрос на тематические подарки для сотрудников и корпоративы в преддверии праздника упал на 20-30% год к году. Об этом “Ъ FM” сообщили в event-агентствах и онлайн-магазинах. Там отмечают, что оставшиеся клиенты закладывают на презенты и развлечения для работников более скромные суммы, чем в 2022-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Заказов стало меньше, а издержки, связанные с закупкой необходимых товаров, выросли, рассказала директор по маркетингу ритейлера «Шокобренд» Мария Фуникова: «Мы фиксируем спад в 50%. В прошлом году были нормальные показатели, в позапрошлом тоже. Сейчас у многих компаний нет бюджета. Праздники на Новый год, как правило, еще более или менее заказывали, просто выделяли на это чуть меньшие суммы. Но на 23 февраля и 8 марта спрос меньше. Кто-то вообще отказывается от проведения корпоративов, кто-то выбирает бюджетный вариант.

Вместе с тем есть и спрос на дорогие подарки с какими-то нестандартными составляющими, например, современные гаджеты, дорогие сувениры, элитный алкоголь, деликатесы. Такой сегмент покупателей есть, но он немножко сократился.

Что касается завоза товаров, то цены пошли вверх. Есть трудности с некоторыми поставщиками, кто-то ушел с рынка. Особенно это наблюдается в типографии, так, не всегда просто найти картон хорошего качества или какие-то краски для печати. Сырье для шоколада тоже подорожало. Иногда уходит больше времени на изготовление подарков. Но мы ищем поставщиков в России, смотрим на параллельный импорт».

Компании, чтобы сэкономить, все чаще заказывают один корпоратив, на котором поздравляют сотрудников сразу с двумя гендерными праздниками, отметил руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников. По его словам, стоимость таких вечеринок выросла за год минимум на 15%:

«Последние четыре года, начиная с пандемии, очень рваный спрос. По некоторым мероприятиям происходит всплеск, по другим — затухание. Сейчас в процентном соотношении, мне кажется, процентов на 20 просел спрос на празднование гендерных праздников. Некоторые компании поздравляют отдельно мужчин и отдельно дам, некоторые объединяют эти мероприятия.

Вместе с тем есть организации, которые более масштабно празднуют, но их не так много. То есть они заказывают отдельную площадку, кафе или ресторан, желательно с какими-нибудь развлекательными историями, которые уже интегрированы. Например, как минимум должно быть караоке или боулинг. Для мужской части аудитории это может быть аэрохоккей, настольный футбол, тир и так далее. Если мы говорим про девушек, то это, как правило, какой-нибудь флористический мастер-класс или занятие по ароматерапии, духам, по изготовлению каких-то поделок. Что касается ценника на проведение мероприятий, то он вырос на 15% и больше».

Согласно данным прошлогоднего опроса портала «Работа.ру», 69% граждан страны положительно относились к 23 февраля, при этом 87% респондентов не ассоциировали дату со службой в армии. После начала боевых действий на Украине у многих руководителей российских компаний отношение к празднику изменилось, подчеркнула руководитель карьерной практики в «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова. По ее словам, бюджеты на гендерные праздники сейчас в основном выделяют крупные компании, но и там их используют для тимбилдинга, не связанного с военной тематикой:

«Небольшие компании, в основном это все-таки стартапы и малый бизнес, стали тратить меньше и времени, и денег на гендерные праздники как минимум потому, что в целом сейчас высокий уровень оптимизации расходов. В этих сегментах более живые процессы. На ранней стадии еще пока не сформирована вообще никакая культура, с вовлеченностью все прекрасно, а денег, наоборот, как правило, не очень много. Те, кто относятся к молодому поколению либо объединяют корпоративы под один какой-то повод, либо отказываются от их проведения. Отмечание дней рождения значительно более приветливо принимается. Исторический контекст этих праздников довольно давно ушел. Коннотация, связанная с боевыми действиями, военной операцией, конечно, накладывает негативный отпечаток.

Чем более крупная компания, чем дольше она на рынке, тем сложнее ей отказаться от гендерных праздников. Тратится на организацию корпоративов в основном очень крупный бизнес, госкомпании.

Если это гигант численностью сотрудников в несколько десятков тысяч человек, то праздники используются как один из поводов повышения лояльности. Для крупного бизнеса это скорее возможность еще раз создать инфоповод, показывающий заботу компании о персонале, увеличить его вовлеченность. Оптимально это делать как раз весной, потому что это послеянварский период с минимальной нагрузкой либо с большим количеством рутинных задач по закрытию года и формулированием стратегий на следующий».

Как выяснили в компании Superjob, мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля. Год назад так отвечали 15% опрошенных, сейчас 19%.

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Елизавета Скобцова