Минпросвещения готовит законопроект «О защите учителя»

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что министерство готовит законопроект «О защите учителя». Он не пояснил, что именно этот документ будет регулировать.

«Одной из ключевых задач этого года должно стать принятие закона о защите учителя… Сейчас этот законопроект мы готовим»,— сказал Сергей Кравцов на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования (цитата по ТАСС).

Сейчас права педагогических работников регулируются статьей 47 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В нем говорится, что в России признается «особый статус» учителей.

Андрей Сапожников