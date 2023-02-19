Губернатор Петербурга Беглов почтил память первого мэра города Анатолия Собчака

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память Анатолия Собчака. В воскресенье, 19 февраля исполнилось 23 года со дня первого мэра города.

Господин Беглов возложил цветы к могиле политика, сообщили в пресс-службе Смольного. Город Анатолий Собчак возглавил в сложное время с политической и экономической точек зрения.

«Необходимо было формировать новые органы городской власти и преодолевать тяжелейший экономический кризис. Это были очень серьезные задачи. Ключевую роль в их решении сыграла команда, собранная Анатолием Собчаком. Многие уже реализованные проекты, были задуманы им и его соратниками»,— отметил губернатор.

Напомним, что Анатолий Собчак скончался в 2000 году во время рабочей поездки в Калининград в результате острой сердечной недостаточности. Санкт-Петербург он возглавлял с 1991 по 1996 год. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

«Ъ-СПб» рассказывал, что президент России Владимир Путин приезжал в Санкт-Петербург для возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку 19 февраля 2020 года. Он был один из членов команды господина Собчака и начинал работу в администрации города с должности председателя Ленинградского городского совета, а затем возглавил комитет по внешним связям.

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