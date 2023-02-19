Тюменского онколога, обвиняемого в вербовке рекрутов в ИГ, внесли в список экстремистов

Онколога из Тюмени Рашата Атавова, обвиняемого в участии в террористической организации, включили в перечень экстремистов и террористов. Информация об этом размещена на сайте Росинформониторинга.

Напомним, по сведениям «Ъ-Урал», врач почти десять лет состоял в структурном подразделении «Исламского государтсва» (запрещенная в РФ организация). Следствие считает, что он не только вел пропаганду идеологии ИГ и оправдывал террористическую деятельность, но и вербовал новых рекрутов, поддерживая контакты с боевиками ИГ в других странах. Кроме того, по данным источника, до 2021 года он спонсировал ИГ.

Официально следственные органы сообщали, что Рашат Атавов и другие члены террористической ячейки вербовали новых членов, а затем проводили по ночам в квартирах коллективные молитвы, а также слушали лекции, читали спецлитературу, собирали деньги на вербовку новых лиц.

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