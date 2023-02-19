ХК «Автомобилист» во Владивостоке победил «Адмирал» со счетом 4:1

Хоккейный клуб (ХК) «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал» со счетом 4:1. Матч проходил в КСК «Фетисов Арена» во Владивостоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Алексей Макеев, Стефан Да Коста и Кертис Волк. Единственную шайбу «Адмирала» забил Александр Шевченко. Отметим, в текущем сезоне КХЛ команды встречаются уже в четвертый раз, при этом во всех предыдущих матчах победу одерживал «Адмирал».

Благодаря победе над командой из Владивостока «Автомобилист» поднялся на второе место в конференции «Восток». Все в текущем сезоне уральский клуб провел 65 игр, в 35 из которых одержал победу.

Следующий матч ХК «Автомобилист» состоится 22 февраля с «Салаватом Юлаевым».

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