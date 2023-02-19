Премии к 23 февраля выплатят 12% работодателей в Петербурге

Каждая восьмая компания в Санкт-Петербурге премирует своих сотрудников по случаю Дня защитника Отечества, который отмечают 23 февраля. Это следует из данных опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Бонусы в честь 23 февраля в Петербурге получат сотрудники 12% компаний. При этом презенты мужчинам готовят в 43% компаний. В то же время на 8 марта премии получат женщины в 17% организациях и в 46% небольшие сувениры.

Почти половина компаний не планирует проведение кооперативов. При этом в каждой пятой праздники запланированы на обе даты, еще в 7% компаний состоится объединенный корпоратив.

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