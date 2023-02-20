Йоханнес Бё выбил все медали

Главным героем завершившегося в немецком Оберхофе чемпионата мира по биатлону, прошедшего без отстраненной от международных соревнований сборной России, стал норвежец Йоханнес Бё. Он завоевал медали во всех гонках первенства, в которых участвовал, и лишь в заключительный уикенд упустил шанс уехать с турнира, не отдав золото ни в одной из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: REUTERS/Lisa Leutner, Lisa Leutner / Reuters Фото: REUTERS/Lisa Leutner, Lisa Leutner / Reuters

Этот чемпионат мира благодаря 29-летнему норвежскому спортсмену войдет в историю как событие чрезвычайно неординарное, фактически беспрецедентное. Биатлон — вид, как известно, довольно специфический в том смысле, что в нем, в отличие, скажем, от лыжных гонок, даже высочайший класс не всегда гарантирует успех: в расклад то и дело вмешиваются обстоятельства, внешние факторы, и один лишний промах, бывает, оставляет бесспорного фаворита без очередного золота. Поэтому примеры абсолютного или почти абсолютного доминирования на топовых турнирах в нем редки, как настоящие морозы на европейских трассах. Все более или менее безусловные относятся к временам уже давним, для нового поколения биатлонных фанатов — просто древним. В 1980-е все без исключения золото чемпионатов мира удавалось забрать спортсменам, представлявшим уже несуществующие страны — СССР и ГДР, Валерию Медведцеву и Франку-Петеру Речу, в 2002-м трюк на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити повторил норвежец Уле Эйнар Бьорндален. Но есть важный нюанс. На стыке тысячелетий биатлонная программа была еще очень скромной по размеру. Медведцеву и Речу, чтобы собрать полный комплект золотых медалей, понадобилось выиграть по три гонки (в том числе две личные), Бьорндалену — четыре (три личные). В современную же эпоху, после того как программа разрослась до невообразимых когда-то размеров, сравнявшись по масштабу с лыжной, доминирование могло быть лишь относительным, даже в исполнении таких грандиозных биатлонистов, как тот же Уле Эйнар Бьорндален, француз Мартен Фуркад или белоруска Дарья Домрачева.

И вот Йоханнес Бё чуть было не выкинул на свалку аксиому насчет того, что, какой бы колоссальный у тебя ни был талант, в какой бы шикарной форме ты ни находился, все семь стоящих на кону на чемпионате мира золотых наград не соберешь ни за что. Перед заключительным уикендом оберхофского первенства он был жутко близок к рекорду.

К тому, что Бё будет собирать в Германии призы пачками, все, конечно, были готовы, учитывая его выдающиеся результаты в розыгрыше Кубка мира. Но все равно происходившее походило на чудо. За неделю Бё выступил в пяти гонках, и каждая принесла ему золото. Среди них были две командные — классическая, на четверых, смешанная эстафета и сингл-микст в паре с Марте Ульсбю-Рёйселанн, а также три, в которых партнеры и партнерши ему не помогали и победы пришлось добывать в одиночку. А флеру серии Йоханнеса Бё добавлял маленький нюанс. С точки зрения стрельбы из этих гонок безупречно он провел одну-единственную — преследование, в котором закрыл все 20 мишеней. В остальных — эстафете, спринте, индивидуалке — ошибался и дарил соперникам шансы. В индивидуальной гонке это был даже не шанс, а шансище, потому что Бё заработал две минуты штрафа. Для «нормального» биатлониста такая стрельба, по сути, приговор, вынуждающий забыть не то что о первом месте, а о подиуме в принципе. Но норвежец настолько превосходил своих конкурентов, включая конкурентов титулованных, знаменитых, таких как соотечественник Стурла Холм Легрейд, швед Себастьян Самуэльссон, француз Кантен Фийон Майе, в скорости, что на эти минуты ему было наплевать.

Выдать фантастическую золотую серию Йоханнесу Бё, впрочем, все-таки не удалось: помешали две последние гонки. В субботу в мужской эстафете против него сыграли скорее как раз те самые коварные обстоятельства — мощный ветер, превративший стрельбу в лотерею. Французы в ней счастливые билетики вытягивали чаще более резвых норвежцев, и к доставшемуся Бё четвертому этапу уже имели чересчур солидный запас, чтобы фавориты могли рассчитывать на что-то большее, чем серебро. А в воскресном масс-старте Йоханнес Бё проиграл уже самостоятельно, в первую очередь, кажется, из-за накопившейся усталости. Три промаха для него не были бы катастрофой при наличии свежести недельной давности, но сейчас они позволили ему финишировать только с бронзой позади двух шведов — отстрелявшего чисто Самуэльссона и преодолевшего два штрафных круга Мартина Понсилуомы.

Между тем седьмая медаль Оберхофа довела общее количество наград чемпионатов мира, которые уже есть у начавшего их собирать еще в 2015 году Йоханнеса Бё, до 31 медали. По этому показателю он уже обскакал Мартена Фуркада, и теперь перед ним нет никого, кроме великого соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена. У того 45 медалей.

Алексей Доспехов