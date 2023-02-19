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В Ижевске откроют памятник участникам специальной военной операции

В Ижевске в сквере у Дворца детского (юношеского) творчества откроют памятник участникам специальной военной операции на Украине. Как сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин в своем телеграм-канале, его установка уже началась. Официально его откроют 24 февраля в годовщину начала СВО.

Фото: Олег Гарин, Telegram

Фото: Олег Гарин, Telegram

По его словам, памятник станет продолжением всероссийского проекта «Вежливые люди», автором которого является народный художник РФ Салават Щербаков.

«Скульптуру солдата лепили с натуры, поэтому нюансы экипировки и положения оружия в руках солдата скрупулезно соблюдены»,— написал господин Гарин.

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