В Ижевске откроют памятник участникам специальной военной операции

В Ижевске в сквере у Дворца детского (юношеского) творчества откроют памятник участникам специальной военной операции на Украине. Как сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин в своем телеграм-канале, его установка уже началась. Официально его откроют 24 февраля в годовщину начала СВО.
Фото: Олег Гарин, Telegram
По его словам, памятник станет продолжением всероссийского проекта «Вежливые люди», автором которого является народный художник РФ Салават Щербаков.
«Скульптуру солдата лепили с натуры, поэтому нюансы экипировки и положения оружия в руках солдата скрупулезно соблюдены»,— написал господин Гарин.