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В Ярославской области частично разрешили использование коптеров

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев расширил список структур и организаций, которым разрешено поднимать в воздух беспилотные воздушные суда. Указ главы региона опубликован 17 февраля.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» запрет на использование беспилотников в Ярославской области действует с 30 декабря 2022 года. Он не распространяется на беспилотники органов госвласти и местного самоуправления и структурные подразделения властных структур. С 17 февраля 2023 года список исключений пополнился.

Теперь использовать коптеры в Ярославской области разрешено компаниям и организациям, выполняющим гособоронзаказ, а также структурам, исполняющим государственные и муниципальные контракты. Исключения касаются и нескольких видов слежения. Беспилотники могут поднимать в воздух при мониторинге пожароопасной обстановки, охотничьих угодий и предприятий топливно-энергетического комплекса.

Для всех остальных запрет на коптеры продолжает действовать, пока в Ярославской области сохраняется режим повышенной готовности, введенный 19 октября 2022 года.

Андрей Иванов

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