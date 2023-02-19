В Ярославской области частично разрешили использование коптеров

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев расширил список структур и организаций, которым разрешено поднимать в воздух беспилотные воздушные суда. Указ главы региона опубликован 17 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» запрет на использование беспилотников в Ярославской области действует с 30 декабря 2022 года. Он не распространяется на беспилотники органов госвласти и местного самоуправления и структурные подразделения властных структур. С 17 февраля 2023 года список исключений пополнился.

Теперь использовать коптеры в Ярославской области разрешено компаниям и организациям, выполняющим гособоронзаказ, а также структурам, исполняющим государственные и муниципальные контракты. Исключения касаются и нескольких видов слежения. Беспилотники могут поднимать в воздух при мониторинге пожароопасной обстановки, охотничьих угодий и предприятий топливно-энергетического комплекса.

Для всех остальных запрет на коптеры продолжает действовать, пока в Ярославской области сохраняется режим повышенной готовности, введенный 19 октября 2022 года.

Андрей Иванов