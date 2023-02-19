В Сочи закрыли трассы для катания

Горнолыжный курорт «Красная Поляна» сегодня утром в целях безопасности туристов закрыл все трассы для катания, сообщает пресс-служба курорта. На курорте «Роза Хутор» для катания доступны трассы от отметки 1 тыс. 350 м. Несколько трасс открыты в «Газпроме».

По данным пресс-службы администрации Сочи, объявленное 14 февраля штормовое предупреждение действовать продолжает. Со вчерашнего вечера за ночь выпало более 60 мм осадков в Лазаревском районе, в центральной части курортной столицы России — до 30 мм.

В горах лавиноопасно, идут сильные снегопады. В предгорьях Красной Поляны выпало уже более 15 мм, в горах — около 25 мм. «Как только начались осадки, на дороги Красной Поляны вышло более 80 единиц. Всего за прошедшие сутки было задействовано 179 единиц техники, израсходовано 557 тонн песчано-соляной смеси. В расчистке участвовали более 160 человек. Общественный транспорт ходит в обычном режиме»,— сообщает пресс-служба администрации курорта.

Туристам и жителям города рекомендуется воздержаться от отдыха у воды и походов в горы, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. В направлении горного кластера не использовать автомобили на летней резине.

Маргарита Синкевич

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