В Свердловской области избили подростка с эпилепсией и аутизмом

В ЗАТО Лесной (Свердловская область) жестоко избили подростка, страдающего от аутизма и эпилепсии. Полиция уже установила нападающих, рассказал «Ъ-Урал» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас по делу проходят необходимые следственные мероприятия.

Основной подозреваемый в нападении на подростка – ранее судимый мужчина, страдающий от психиатрического заболевания. Сейчас он проходит курс лечения, по окончании которого полиция продолжит проводить с ним следственную работу.

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