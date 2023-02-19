В Екатеринбурге на улице обнаружили труп 80-летней женщины

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Начдива Васильева — Викулова обнаружили труп 80-летней пенсионерке. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что женщина могла скончаться от заболевания. Криминального характера смерть не носит.

Следователи начали проверку из-за гибели пенсионерки. В пресс-службе СУ СКР по региону рассказали, что тело направлено на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти.

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге на улице обнаружили тело мужчины на перекрестке улиц Восточной и Куйбышева.

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