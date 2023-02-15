Возле бара в Екатеринбурге нашли труп

В Екатеринбурге возле бара «ВМясо» на пересечении улиц Восточной и Куйбышева обнаружили тело мужчины. По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники полиции устанавливают личность умершего человека. Предварительно, это лицо без определенного места жительства. Признаком криминальной смерти нет.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга заявил, что сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга проводят проверку, в том числе осматривают место происшествия и опрашивают возможных очевидцев. Тело мужчины направят на судмедэкспертизу, при внешнем осмотре телесных повреждений не обнаружено.

Ранее в Нижнем Тагиле обнаружили тело мужчины на территории заброшенной воинской части. Им оказался 39-летний местный житель, который, предварительно, умер от переохлаждения, сообщал Валерий Горелых.

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