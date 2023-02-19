«Молоту» и «Парме» придется менять календарь выступлений

Стал известен соперник ХК «Молот» в 1\8 плей-офф Кубка Петрова - им станет красноярский «Сокол». Первые матчи пройдут в Сибири 21 и 22 февраля. Согласно расписанию, составленному заранее, игры в Перми запланированы на 25 и 26 февраля. В следующий круг выйдет команда, которая первая одержит четыре победы. Если понадобятся дополнительные матчи, то они пройдут в Красноярске 1 марта, в Перми - 4 марта, в Красноярске - 7 марта. Оба соперника дважды встречались между собой в «регулярном» чемпионат ВХЛ и одержали по одной победе. На родной арене «Молот» выиграл 4:3 и в гостях уступил 2:6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК Молот-Прикамье Фото: ХК Молот-Прикамье

Между тем с проведением игры 26 февраля произошли сложности. На эту же дату в УДС «Молот» назначен матч Единой Лиги ВТБ между «Пармой» и саратовским «Автодром». Часть билетов на эту встречу уже продана, поэтому оба пермских клуба оказались в непростом положении. Сейчас, по словам президента БК «Парма» Сергея Богуславского, руководство обеих спортивных организаций ищет приемлемый выход из сложившейся ситуации. По данным «Ъ-Прикамье», речь не идет о смене для одного из спортивных коллективов площадки, поскольку аналогов УДС «Молот» в Перми не существует, а о разведении поединков по разным датам.