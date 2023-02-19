Осудивший подавление протестов экс-посол Белоруссии заочно приговорен к пяти годам колонии

Экс-посол Белоруссии в Аргентине Владимир Астапенко, в 2020 году поддержавший белорусскую оппозицию, заочно приговорен к пяти годам колонии. Ему также был назначен штраф в размере 18,5 тыс. белорусских рублей (около $6,6 тыс.).

Владимир Астапенко признан виновным по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 210 УК РБ (покушение на завладение имуществом в крупном размере, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий). Из-за амнистии в связи с Днем народного единства экс-посол был частично освобожден от основного наказания, срок лишения свободы был сокращен до четырех лет.

По версии Генпрокуратуры республики, в октябре 2020 года посольство Белоруссии в Аргентине оплатило послу и членам его семьи авиабилеты по маршруту Буэнос-Айрес–Париж–Минск. Однако Владимир Астапенко не воспользовался билетом в Минск и, не уведомив власти республики, забронировал билеты из Парижа в Варшаву.

3 ноября 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил Владимира Астапенко из-за «проступка, несовместимого с пребыванием на дипломатической службе». 27 октября 2020 года Владимир Астапенко написал прошение об отставке, в котором обвинил «нанимателя» в нарушении законодательства. И пояснил, что не может добросовестно исполнять свои обязанности, поскольку находится в подчинении у лица, «которое не имеет права выражать волю белорусского народа».

Андрей Сапожников