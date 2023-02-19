Директор крупного предприятия в Ижевске перевел мошенникам 4 млн рублей

Очередной жертвой мошенников стал 60-летний руководитель крупного предприятия в Ижевске, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Как мужчина пояснил полицейским, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о попытке похитить деньги с банковских счетов ижевчанина. Чтобы это предотвратить, он должен снять все средства со счетом и перевести на так называемый безопасный. Мужчина снял со вкладов в двух банках деньги на 3,89 млн руб и перевел на указанный счет. Только после этого он понял, что стал жертвой мошенников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».