На Кубани в воскресенье пройдут дожди при сильном ветре

В Краснодарском крае сегодня ожидается ненастная погода с сильными дождями, а местами — с грозами при сильном ветре. Об этом предупреждают синоптики краснодарского ЦГМС.

19 апреля в кубанской столице будет облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 7–12 м/с, порывы могут достигать 15–18 м/с. Температура воздуха днем 6...8° тепла.

В крае также облачно, дождь, утром мокрый снег. В отдельных районах ожидаются сильные осадки, грозы и град при шквалистом ветре с порывами до 20–25 м/с. Обильные снегопады с налипанием мокрого снега на провода прогнозируются в горах. Порывы ветра местами будут достигать 15–20 м/с. Днем — 4...9 °С тепла, в северной половине края — 1...6 °С тепла; в горах днем — от 0 до 5 °С мороза.

На Черноморском побережье ожидается 7...12° тепла и сильные осадки. В Сочи за ночь уже выпало более 60 мм в Лазаревском районе, в центральной части курорта — до 30 мм. Уровень воды в реках не приближался к неблагоприятным отметкам. Однако штормовое предупреждение действовать продолжает. Сегодня и завтра в курортной столице ожидаются сильные дожди, в горах — снег, в горах выше 500 метров — лавиноопасно.

Сильный дождь с мокрым снегом и снегопады в горах на Кубани ожидаются также 20 и 21 февраля. «На дежурстве находится группировка сил и средств РСЧС в количестве 8564 человека и 3088 единиц техники, 96 плавсредств, в том числе от МЧС России — 886 человек личного состава и 260 единиц техники. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю»,— говорится в официальном сообщении ведомства.

Маргарита Синкевич

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