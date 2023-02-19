«Автомобилист» проведет выездной матч с «Адмиралом»

В воскресенье, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет четвертый матч с ХК «Адмирал» (Владивосток). Игра начнется в 12:00 (екб) в КСК «Фетисов Арена».

ХК «Адмирал» из 65 игр в текущем сезоне КХЛ победил в 32 и занимает седьмое место в конференции «Восток». В этом сезоне «Автомобилист» ни разу не удалось одолеть команду из Владивостока.

Крайняя встреча команд состоялась накануне, 18 февраля. Матч завершился поражением команды из Екатеринбурга со счетом 3:1. С начала сезона «ХК Автомобилист» провел 64 игры, в 35 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает пятое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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