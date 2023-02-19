Погибшего на спецоперации военного из Свердловской области посмертно наградили орденом Мужества

Военного из Свердловской области Александра Калайчева, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, посмертно наградили орденом Мужества. Об этом в telegram-канале сообщила глава Малышевского городского округа Мария Рубцова. Награду вручили вдове погибшего Анастасии Калайчевой.

Глава округа отметила, что в честь Александра Калайчева установят мемориальную доску перед входом в школу №3, где учился военный. Там уже установлена доска в честь другого участника спецоперации – Ярослава Винокурова.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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