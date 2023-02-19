Губернатор Александр Бурков обратится в Минобороны после жалоб мобилизованных омичей

Губернатор Омской области Александр Бурков поручил министерству регионального развития подготовить запрос в Минобороны России после поступившего ему в личные сообщения видео с жалобами призванных на службу жителей региона.

«Получил в личные сообщения видео ребят-омичей из 504-го танкового полка. Детали с расформированием полка, сборами на бензин и переводом военнослужащих в Управление народной милиции ДНР, безусловно, требуют разъяснений. Ждем обратной связи, параллельно выходим на командование частей в Донецке»,– написал он в своем Telegram-канале.

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Илья Николаев